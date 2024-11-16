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محليات

في الشياح.. شظية صاروخ تدخل شابة العناية الفائقة (فيديو)

2024-11-16 | 07:03
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في الشياح.. شظية صاروخ تدخل شابة العناية الفائقة (فيديو)

أصيبت الفتاة آية عباس اليوم بشظايا صاروخ استهدف منطقة الشياح، وذلك بعد سلسلة من التهديدات التي أطلقها العدو الإسرائيلي باستهداف الأبنية السكنية في المنطقة. ووفقًا للمصادر، كانت آية قد غادرت منزلها إثر هذه التهديدات، إلا أنها أصيبت بشظية في رأسها أثناء مرورها على الطريق، ما أدى إلى نزيف حاد.

وتم نقل آية على وجه السرعة إلى مستشفى سان جورج لتلقي العلاج، حيث أفادت المصادر الطبية أن حالتها الصحية لا تزال حرجة، وهي غائبة عن الوعي في الوقت الراهن.

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محليات

الضاحية الجنوبية

إسرائيل

اية عباس

لبنان

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