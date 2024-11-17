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محليات
من الجنوب الى الضاحية الجنوبية.. آخر التطورات في بث مباشر
2024-11-17 | 05:33
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من الجنوب الى الضاحية الجنوبية.. آخر التطورات في بث مباشر
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من الجنوب الى الضاحية الجنوبية.. آخر التطورات في بث مباشر
محليات
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التطورات
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مراسل الجديد: محاولات اسرائيلية للتقدم الى مدينة بنت جبيل سيما من المناطق الشرقية وعند بلدة عيناتا حيث اندلعت اشتباكات امس مع المقاومة
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