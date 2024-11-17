بيان من الجيش اللبناني بشأن الاستهداف على بلدة الماري

صدر عن قيادة الجيش اللبناني البيان الآتي:

استهدف العدو الإسرائيلي مركزاً للجيش بشكل مباشر في بلدة الماري- حاصبيا ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين وإصابة ثلاثة آخرين، أحدهم في حالة حرجة.