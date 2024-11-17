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محليات

بعد الإستهداف.. بيان إدانة من حزب البعث وهذا ما جاء فيه

2024-11-17 | 08:49
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بعد الإستهداف.. بيان إدانة من حزب البعث وهذا ما جاء فيه
بعد الإستهداف.. بيان إدانة من حزب البعث وهذا ما جاء فيه

تدين القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان بأشد العبارات العدوان الصهيوني الغاشم الذي استهدف مقر الحزب الرئيسي في منطقة رأس النبع في بيروت، والذي أسفر عن استشهاد كوكبة من الشهداء الأبرار، في مقدمتهم مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الشهيد الحاج محمد عفيف، بالإضافة إلى إصابة عدد من الرفاق بجروح متفاوتة.

إن هذا الاستهداف الغادر يؤكد مرةً جديدةً الطبيعة الإجرامية للعدو الصهيوني، الذي يمتهن ارتكاب الجرائم بحق المدنيين والمناضلين، ضارباً عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية. يأتي هذا العدوان السافر في سياق حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني ضد لبنان وقطاع غزة، مستهدفاً رموز المقاومة وكل من يقف في وجه مشروعه الاستعماري التوسعي.

إن القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان تعتبر أن هذا الاستهداف الجبان لن يزيدنا إلا إصراراً على التمسك بنهج المقاومة، والتصدي لكل محاولات العدو النيل من إرادة الصمود التي ترسخت عبر عقود من النضال والتضحيات. إن دماء الشهداء، وفي مقدمتهم الشهيد الحاج محمد عفيف، ستبقى أمانة في أعناقنا، وشعلة تضيء طريق الحرية والكرامة.

وهنا نؤكد أن المقاومة ستبقى الحصن المنيع في وجه العدوان وأن دماء الشهداء ستزهر نصراً جديداً يعزز من صمود أمتنا في مواجهة هذا الكيان المجرم.

نوجه تحية إجلال وإكبار لأرواح الشهداء الذين ارتقوا في هذا العدوان الغادر، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. كما ندعو الشعب اللبناني وكل القوى المقاوِمة إلى التكاتف في وجه هذا العدو الذي يستهدف وحدتنا وسيادتنا.

المجد والخلود للشهداء الأبرار، والخزي والعار للعدو الصهيوني وعملائه.

القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان

17تشرين الثاني 2024

بعد الإستهداف.. بيان إدانة من حزب البعث وهذا ما جاء فيه

محليات

حزب البعث الإشتراكي

علي حجازي

إسرائيل

محمد عفيف

لبنان

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Aljadeed
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