العدوان الإسرائيلي يطال قلب العاصمة مجدداً

وقد أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "هدف الهجوم في بيروت مساء اليوم هو رئيس دائرة العمليات في الجبهة الجنوبية التابعة لحزب الله".

وفي التفاصيل، الغارة استهدفت "محال ماضي لبيع البطاريات والالكترونيات".

وقد أعلنت وزارة الصحة عن شهيدين و13 جريحاً في حصيلة محدثة لغارة العدو على مار الياس في بيروت

كذلك أعلن وزير التربية عباس الحلبي عن "إقفال المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الخاصة التي تعتمد التعليم الحضوري في بيروت الإدارية وساحل الشوف وساحل المتن الشمالي وبعبدا وعاليه الإثنين والثلاثاء وإعتماد التعليم من بعد.