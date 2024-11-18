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محليات

الإعلام الحربي في حزب الله نعى الشهيد محمد عفيف: مضى شهيدنا العزيز الى حيث أحب

2024-11-18 | 01:16
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الإعلام الحربي في حزب الله نعى الشهيد محمد عفيف: مضى شهيدنا العزيز الى حيث أحب
الإعلام الحربي في حزب الله نعى الشهيد محمد عفيف: مضى شهيدنا العزيز الى حيث أحب

اصدر الإعلام الحربي في حزب الله بياناً نعى فيه مسؤول وحدة العلاقات الإعلامية في الحزب الشهيد الحاج محمد عفيف النابلسي.

وجاء في البيان : "يزف الإعلام الحربي باسم المقاومة الاسلامية ومجاهديها الأحرار، مسؤول وحدة العلاقات الإعلامية في حزب الله الأخ العزيز والمجاهد المخلص الحاج محمد عفيف النابلسي، الذي ارتقى شهيدًا سعيدًا وانضم الى قافلة شهداء مسيرة حزب الله النورانية.

 لقد مضى شهيدنا العزيز الى حيث أحب بعدما أمضى عمره في خدمة مسيرة المقاومة، وحَمَل بكلّ أمانةٍ وإخلاصٍ ووفاء راية من راياتها، ينشر صوت مجاهديها وينثر عبير تضحياتها."

واضاف البيان : "إن المقاومة الاسلامية التي قضى الشهيد القائد نحبه في طريقها، تعاهد شعبها وأهلها بأن تبقى وفيةً لدماء الشهيد الإعلامي المقاوم ولكل الشهداء ولاسيما شهداء الإعلام الحربي، وبأن يبقى صوت المقاومة صدّاحًا في أرجاء الدنيا، فبفيض هذه التضحيات العزيزة والغالية وبعزيمة المجاهدين ستشرق شمس النصر والحرية بإذن الله.

نتقدم الى حضرة مولانا صاحب العصر والزمان عليه السلام ولوليّنا القائد أطال الله في عمره والى عائلة الشهيد القائد الشريفة والعزيزة بالتهنئة والتبريك والعزاء... وستبقى قوافل الشهداء تصنع النصر."

الإعلام الحربي في حزب الله نعى الشهيد محمد عفيف: مضى شهيدنا العزيز الى حيث أحب

محليات

حزب الله

محمد عفيف

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