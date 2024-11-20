هوكستين عقب لقائه بري: أنجزنا تقدماً إضافياً

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين والوفد المرافق بحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان، حيث تناول البحث لآخر تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان وبعد اللقاء الذي إستمر ساعة من الوقت، وتحدث هوكستين للإعلاميين قائلاً: "لقد ختمت للتو إجتماعاً آخر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وتم بناء هذا الاجتماع على ما حصل البارحة وقد انجزنا تقدماً اضافياً وسوف انتقل خلال ساعتين الى اسرائيل لمحاولة الوصول الى خاتمة اذا تمكنا من ذلك".

ورداً على سؤال حول النقاط العالقة والخطوات التالية؟ أجاب هوكستين، "أعتقد أن ما سأقوله يمكن أن يخيب ظنكم إنني لن أعلن عن مسار التفاوض علناً وما هي هذه النقاط، لقد كنت هنا وأنجزنا تقدماً وكما قلت إذا أنجزنا هذا التقدم سوف أنتقل إلى إسرائيل إستناداً الى محادثاتي هنا وسنرى ما سنقوم به، هنالك تقدم وهنالك رئيس جديد وسنعمل مع الإدارة الجديدة وسنبحث هذه الامور مع الرئاسة الجديدة وسيكونون على علم بكل ما نقوم به وكما قال الرئيس بايدن سيكون هنالك إنتقال نظامي للسلطة ولا أعتقد أن ذلك مشكلة".



وتابع بري تطورات الاوضاع السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة خلال استقباله كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأدميرال إدوارد ألغرين والوفد العسكري المرافق بحضور السفير البريطاني في لبنان هاميش كاول.



وأكد السفير البريطاني كاول أنه "أريد فقط أن أقول إننا عقدنا اجتماعًا جيدًا جدًا مع دولة الرئيس نبيه بري للتو وقد قمت بهذه الزيارة لأسباب خاصة تتعلق بالشرق الأوسط، ونحن رسميًا نعمل جنبًا إلى جنب مع لبنان للقيام بكل شيء يمكننا في هذه اللحظة الحرجة أن نساعد ونتابع جهود وقف إطلاق النار عن كثب في لبنان وعلى رأس ذلك دعمنا لقوى الجيش اللبناني وعقدنا اجتماعا جيدا للغاية مع قائد الجيش".



كما إستقبل بري سفيرة السويد في لبنان جيسيكا سفاردستروم في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمها مهامها الدبلوماسية كسفيرة لبلادها لدى لبنان.



ولمناسبة عيد الاستقلال تلقى رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري برقية تهنئة من رئيس مجلس الدوما في جمهورية روسيا الاتحادية فياتشيسلاف فولودين أكد فيها على استمرار الحوار والتعاون بين برلماني البلدين لتعزيز التعاون الروسي اللبناني لمصلحه مواطني البلدين .



على صعيد آخر دعا بري هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع نهار الإثنين المقبل الواقع فيه 25 تشرين الثاني 2024 الساعة 12 ظهراً.