"مستمرون في الميدان".. هذا ما قاله الأمين العام للحزب!
أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أنه "لا يمكن أن ترك العاصمة تحت ضربات العدو إلا ويجب أن يدفع الثمن في وسط تل أبيب"، مشدداً على أنه "إستعدنا عافيتنا في كل المجالات ولدينا ما يساعدنا على الصمود في وجه التحديات".
ولفت قاسم إلى أنه "كنا نتوقع أن العملية على الحافة الأمامية ستستمر لمدة 15 يوماً لكنها طالت أكثر من ذلك بسبب مقاومة أولي البأس"، وأضاف: "لا يُمكن للعدو أن يتقدم ويستمر في أرضنا لأنه مُحتل وسيطرد".
وأشار قاسم إلى أنه "تلقينا ورقة المفاوضات وقرأناها جيداً وأبدينا ملاحظات عليها ولدى الرئيس بري ملاحظات كذلك وهي متناغمة ومتوافقة"، متابعاً "تفاوضنا تحت سقفين الأول وقف العدوان بشكل كامل وشامل والثاني حفظ السيادة اللبنانية".
وأردف: "نحن مستمرون في الميدان سواء نجحت المفاوضات أم لم تنجح"، مؤكداً أن "تفاوضنا ليس تحت النار لأن إسرائيل هي تحت النار أيضا".ً
وشدد قاسم على أنه "نحن أمام عدو متوحش وسنبقى في الميدان مهما إرتفعت الكلفة علينا لأننا سنرفع الكلفة على العدو أيضاً"، لافتاً إلى أنه "عندما لا يحقق العدو أهدافه يعني أننا انتصرنا".
وختم قاسم "لم ولن نغير في مواقفنا الوطنية الشريفة ومتمسكون بمعادلة "الجيش - الشعب - المقاومة".