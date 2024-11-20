"مستمرون في الميدان".. هذا ما قاله الأمين العام للحزب!

أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أنه "لا يمكن أن ترك العاصمة تحت ضربات العدو إلا ويجب أن يدفع الثمن في وسط تل أبيب"، مشدداً على أنه "إستعدنا عافيتنا في كل المجالات ولدينا ما يساعدنا على الصمود في وجه التحديات".

