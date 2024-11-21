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محليات

ميقاتي يحيي ذكرى الاستقلال: الجيش يقدم التضحيات من أرواح ضباطه وعناصره

2024-11-21 | 04:31
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ميقاتي يحيي ذكرى الاستقلال: الجيش يقدم التضحيات من أرواح ضباطه وعناصره
ميقاتي يحيي ذكرى الاستقلال: الجيش يقدم التضحيات من أرواح ضباطه وعناصره

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي" أن اللبنانيين مصرّون رغم كل الظروف على إحياء ذكرى استقلالِهم، لإيمانهم بما تحملُ لهم من معاني الحريةِ والسيادةِ والوحدةِ الوطنية، وبما تَبعَثُ في نفوسِهم مِن رجاءٍ بغدٍ أفضل".

وشدد على" ان الجيش، الذي يستعد لتعزيز حضوره في الجنوب، يقدم التضحيات من ارواح ضباطه وعناصره زودا عن ارض الوطن وسيادته واستقلاله، معززا بثقة اللبنانيين بأنه الامل والمرتجى".

وكان رئيس الحكومة ، توجه لمناسبة الذكرى الواحدة والثمانين للاستقلال الى وزارة الدفاع  الوطني صباح اليوم، حيث وضع اكليلا من الزهر على النصب التذكاري لشهداء الجيش .

وكان في استقبال رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون وكبار الضباط.

وفور وصوله ادت ثلة من الجيش التحية الى رئيس الحكومة، وعزفت الموسيقى لحن الموتى، ثم وضع رئيس الحكومة اكليلا باسم "الجمهورية اللبنانية" على نصب شهداء الجيش.

بعد ذلك قام رئيس الحكومة بزيارة وزير الدفاع موريس سليم في مكتبه وجرى عرض الوضع الراهن لا سيما في الجنوب.

كما زار رئيس الحكومة قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه، وجرى البحث في الوضع الامني في البلاد وتعزيز دور  الجيش لا سيما في الجنوب.

وقد حيا رئيس الحكومة

"قائد الجيش ورعايته الابوية لشؤون المؤسسة العسكرية ومطالبها واندفاعه في حمايتها والذود عن كرامة عسكرييها".

 

ميقاتي يحيي ذكرى الاستقلال: الجيش يقدم التضحيات من أرواح ضباطه وعناصره

محليات

نجيب ميقاتي

لبنان

عيد الإستقلال

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Aljadeed
بالفيديو - اللحظات الأولى للغارة الاسرائيلية منذ قليل على منطقة بئر العبد بالضاحية الجنوبية
ميقاتي: الجيش الذي يستعد لتعزيز حضوره في الجنوب يقدم التضحيات من أرواح ضباطه وعناصره زوداً عن ارض الوطن وسيادته واستقلاله معززاً بثقة اللبنانيين بأنه الامل والمرتجى

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