جولة تفقدية للسفير السعودي في لبنان على مستودعات توزيع المساعدات السعودية

قام السفير السعودي في لبنان،وليد البخاري، اليوم، بجولة تفقدية على مستودعات توزيع المساعدات السعودية،عبر "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، بمنطقة البيال، في وسط بيروت.

ورافق السفير بخاري في جولته،رئيس لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية، وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ناصر ياسين، مدير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الأستاذ عبدالرحمن القريشي، رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير،وأعضاء اللجنة المشرفة على عملية التوزيع.

واستمع السفير بخاري من الوزير ياسين الى تفاصيل عمليات توزيع المساعدات التي قدمتها المملكة ،إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لمساعدة الشعب اللبناني، ومدّ يد العون لأكثر من مليون نازح جرّاء الحرب الإسرائيلية، في مراكز الإيواء بالعاصمة وجبل لبنان والبقاع والشمال.

واثنى السفير بخاري على الجهود التي تقوم بها اللجنة في توزيع المساعدات على مراكز ايواء النازحين،فيما توجّه الوزيرياسين، بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق، على المساعدات الكبيرة والملحة، التي قدمتها المملكة، للشعب اللبناني لتجاوز هذه المحنة.