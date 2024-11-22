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محليات

"الوصاية المقبلة على البلد ستستقر على ترتيبات دولة كبرى".. ماذا في أسرار صحف اليوم؟

2024-11-22 | 01:44
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&quot;الوصاية المقبلة على البلد ستستقر على ترتيبات دولة كبرى&quot;.. ماذا في أسرار صحف اليوم؟
"الوصاية المقبلة على البلد ستستقر على ترتيبات دولة كبرى".. ماذا في أسرار صحف اليوم؟

أبرز ما جاء في أسرار الصحف لليوم الجمعة 22/11/2024

النهار

تبين وجود نحو 12 الف امرأة حامل في اوساط النازحين اللبنانيين في مختلف المناطق.

سربت أخبار أمس عن صدور مذكرة ملاحقة وتوقيف بحق رئيس تكتل نيابي منطلقها الولايات المتحدة الاميركية على خلفية مساعدة اخرين لسرقة حقوق مواطنة اميركية من اصل لبناني.

اهتم دبلوماسيون باستطلاع اراء حول فهم كلمة الامين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم وما اذا كانت تضمنت تراجعاً او تهدئة او مصالحة مع الداخل وخصوصاً حول عدم ذكره موضوع السلاح.

عُلم من بعض العاملين في أحد المقاهي بفردان، الذي زاره الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، أن الأخير أبدى إعجابه بالمنطقة، والترتيب الذي يحظى به هذا المقهى، حيث أظهر إعجابه بكلّ ما شاهده.

 

البناء

خفايا: قال مصدر دبلوماسي إن ما يجري ترويجه عن نصوص مشروع اتفاق وقف النار وتطبيق القرار 1701 لجهة انسحاب قوات حزب الله النظامية وأسلحته الثقيلة من جنوب الليطاني عند بدء وقف إطلاق النار ومنح الاحتلال مهلة 60 يوماً للانسحاب إلى الحدود المنصوص عليها في القرار 1701 غير صحيح. والصحيح هو مهلة 7 أيام لانسحاب جيش الاحتلال و60 يوماً لانسحاب قوات المقاومة وأسلحتها الثقيلة، والقوات لا تشمل طبعاً أبناء القرى والبلدات الجنوبية وأسلحتهم أسوة بالمستوطنين المسلحين.
كواليس:تقول مصادر متابعة لملف التفاوض إن عدم حدوث زيارة للسفيرة الأميركية في بيروت إلى عين التينة يعني أن لا شيء جديداً عند المبعوث الأميركي أموس هوكشتاين جدير بالبحث مع الجانب اللبناني، وأن النقاش لا يزال دائراً حول الأساسيات التي يعلم هوكشتاين أنّها غير قابلة للتفاوض لبنانياً، ما يعني التعثر في المسار ولو مؤقتاً، وربما وجود أوهام حول القدرة على تحقيق إنجاز عسكريّ لدى بنيامين نتنياهو يتيح له التمسك بشروط مرفوضة لبنانياً.
 

نداء الوطن

بالتزامن مع استدعاء د. شارل شرتوني للتحقيق، والذي لم يمثل أمس، تداعى عدد من الأساتذة المحاضرين في أكثر من جامعة للاجتماع وباشروا بإعداد لائحة بانتهاكات قامت بها أكثر من شخصية وتغاضى عنها القضاء على أن يُعقد مؤتمر صحافي لعرض هذه الانتهاكات وكيف يتم الكيل بمكيالين.

سأل سياسيون معارضون: أين أصبحت المساعدات التي أُقرّت في مؤتمر باريس والتي خُصِّصت للبنان؟ وأبدى هؤلاء مخاوفهم من أن تبقى المقررات حبراً على ورق.

تردد أن نقابة المهندسين في طرابلس والشمال عمدت إلى تقصير دوام الموظفين بسبب تذمر البعض وخوف البعض الآخر من احتمالية استهداف المركز الرئيسي للجماعة الإسلامية الذي يقع في الجهة المقابلة.

 

الجمهورية

إشتكى وزير من تعمّد أحد المسؤولين تهميش دوره في ملف اجتماعي طارئ.

حصل نزاع بين محافظ ورئيس بلدية في محافظة أخرى على عقار تملكه المحافظة ويقع ضمن النطاق البلدي قبل أن تتدخل مراجع لضبط الوضع.

تبيّن أن غالبية الوزراء لم يعرفوا شيئاً عن مسودة وثيقة حساسة يجري التفاوض حولها.

 

 

اللواء

بدأت تظهر في «البيئة المستهدفة» في غير منطقة «مجموعة تطرّف» تتجاوز ما هو قائم حالياً..

تجددت الاتصالات، عبر اوجه جديدة، بين حزب بارز وتيار حليف (سابقاً) في محاولة لايجاد تفاهمات، تلي اليوم التالي لنهاية الحرب..

بات بحكم المؤكَّد أن الوصاية المقبلة على البلد، ستستقر على ترتيبات دولة كبرى، ليس على المعابر وحسب، بل على مفاصل أمنية ومالية ذات تأثير في البلد..
"الوصاية المقبلة على البلد ستستقر على ترتيبات دولة كبرى".. ماذا في أسرار صحف اليوم؟

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