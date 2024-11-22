مراسل الجديد: سقوط اصابات جراء غارة من مسيّرة اسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف للهيئة الصحية الاسلامية عند مفرق دير قانون رأس العين

مراسل الجديد: مسيّرة اسرائيلية استهدفت بغارة فريق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية على طريق أرنون -كفرتبنيت أثناء قيامهم بعمل ميداني ومعلومات أولية عن وقوع إصابات