موقعان اسرائيليان في الجولان وقاعدة حيفا التقنيّة بمرمى صواريخ حزب الله

اعلن حزب الله في بيان انه استهدف بعد ظهر اليوم "موقع حبوشيت مقر سرية تابعة للواء حرمون 810) على قمة جبل الشيخ في الجولان السوري المُحتل، بصليةٍ صاروخية".





كما اعلن في بيان آخر قصف "موقع الإنذار المُبكر "يسرائيلي" (مركز جمع استخباري رئيسي يتبع لفرقة الجولان 210) على قمّة جبل الشيخ في الجولان السوري المُحتل، بصليةٍ صاروخيّة."

واشار ايضاً في بيان ثالث انه استهدف فجر اليوم "قاعدة حيفا التقنيّة (تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي، وتضم كليّة تدريب لإعداد تقنيي سلاح الجو)، تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، شرق مدينة حيفا المُحتلّة، بصليةٍ من الصواريخ النوعية."