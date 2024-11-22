فيديو - حزب الله يقصف قاعدة حيفا التقنيّة بصواريخ "نصر 2"

إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري،في مقر إقامته باليرزة اليوم، كتلة اللقاء التشاوري النيابي المستقل،والتي ضمن النواب السادة:إبراهيم كنعان،سيمون ابو رميا، الياس بو صعب،آلان عون.



وجرى خلال الإستقبال البحث في مختلف المستجدات في لبنان والمنطقة،وما آلت إليه المساعي لوقف إطلاق النار في لبنان، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للدفع بإتجاه انتخاب رئيس جديد للجمهورية.