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2024-11-22 | 21:38
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سيارات الإسعاف تصل إلى موقع الغارة ومعلومات أوّلية عن إصابات
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مراسلة الجديد: الغارة الإسرائيلية التي استهدفت البسطة الفوقا أدت إلى تدمير مبنى سكني بالكامل
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