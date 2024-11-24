الحزب استهدف قاعدة حيفا البحرية
أعلن حزب الله، في بيان له، أنه "استهدف ظهر اليوم قاعدة حيفا البحرية بصلية من الصواريخ النوعية".
وجاء في نص البيان، "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 13:05 من اليوم الأحد 24-11-2024، قاعدة حيفا البحريّة (تتبع لسلاح البحريّة في الجيش الإسرائيلي، وتضم أسطولاً من الزوارق الصاروخيّة والغواصات) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، شمال مدينة حيفا المُحتلّة، بصليةٍ من الصواريخ النوعية."