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محليات

الحلبي يعلق التدريس الحضوري غداً في عدد من المؤسسات التربوية

2024-11-24 | 14:47
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الحلبي يعلق التدريس الحضوري غداً في عدد من المؤسسات التربوية
الحلبي يعلق التدريس الحضوري غداً في عدد من المؤسسات التربوية

أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ، تعليق التدريس الحضوري في المدارس والثانويات والمدارس والمعاهد المهنية والتقنية الرسمية والخاصة ، ومؤسسات التعليم العالي الخاصة ، التي كانت تعتمد التعليم الحضوري ، والاستعاضة عنه بالتعليم من بعد .

ويشمل هذا القرار المؤسسات المذكورة الواقعة في بيروت الإدارية وساحل المتن الشمالي وساحل الشوف وساحل بعبدا ، وذلك يوم غد الاثنين ، الواقع فيه ٢٥/١١/٢٠٢٤ .

ومدد الوزير الحلبي مفاعيل التعميم الذي ألزم بموجبه المؤسسات التربوية الخاصة التي تعتمد التعليم الحضوري ، بأن يتلازم ذلك مع التعليم من بعد، حتى نهاية كانون الأول / ديسمبر ٢٠٢٤ .

وأكد أن هذه التدابير، هدفها المحافظة على سلامة التلامذة والهيئات التعليمية والأهالي ، في ظل الأوضاع الخطرة الراهنة .

ودعا الأسرة التربوية إلى متابعة بيانات الوزارة لدى حدوث أي تغيير في الأوضاع .

الحلبي يعلق التدريس الحضوري غداً في عدد من المؤسسات التربوية

محليات

عباس الحلبي

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