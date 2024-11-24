الحلبي يعلق التدريس الحضوري غداً في عدد من المؤسسات التربوية

ويشمل هذا القرار المؤسسات المذكورة الواقعة في بيروت الإدارية وساحل المتن الشمالي وساحل الشوف وساحل بعبدا ، وذلك يوم غد الاثنين ، الواقع فيه ٢٥/١١/٢٠٢٤ .

ومدد الوزير الحلبي مفاعيل التعميم الذي ألزم بموجبه المؤسسات التربوية الخاصة التي تعتمد التعليم الحضوري ، بأن يتلازم ذلك مع التعليم من بعد، حتى نهاية كانون الأول / ديسمبر ٢٠٢٤ .

وأكد أن هذه التدابير، هدفها المحافظة على سلامة التلامذة والهيئات التعليمية والأهالي ، في ظل الأوضاع الخطرة الراهنة .

ودعا الأسرة التربوية إلى متابعة بيانات الوزارة لدى حدوث أي تغيير في الأوضاع .