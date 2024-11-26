بهاء الحريري: الخلاص الحقيقي للبنان هو بالتطبيق الكامل لاتفاق الطائف

كتب الشيخ بهاء الحريري، عبر حسابه على منصة "إكس"، "في الوقت الذي تتعلق آمال اللبنانيين بإتمام اتفاق وقفٍ لإطلاق النار والدمار والخراب الذي حل بوطننا لبنان، يحلو للبعض الحديث مجدداً عن معادلة "الجيش - الشعب - المقاومة" والتي لم تكن في الحقيقة إلا عنواناً لإسقاط سلطة الدولة وهيبتها وجر اللبنانيين إلى مصير مجهول".