النائب وضاح الصادق لـ الجديد: حكومة تصريف الاعمال تملك صلاحيات رئيس الجمهورية وبالتالي رئيسها يمكن أن يقوم بالتفاوض بتكليف من مجلس الوزراء اما الدستور لا يعطي امكانية التفاوض لرئيس مجلس النواب