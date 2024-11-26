الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
17
o
البقاع
10
o
الجنوب
14
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
04:45
بالفيديو- مواطن يصل الى بوابة فاطمة الحدودية ويوثق اللحظة
04:42
بالفيديو- مواطنون يوثقون دبابة إسرائيلية على بعد أمتار منهم في الخيام
04:30
فيديو - معالم سوق النبطية تغيّرت.. الجديد تجول وسط الدمار
04:19
بعد الغموض الذي لفّ مصيره.. أول صورة لوفيق صفا
03:00
بالفيديو- مراسلة الجديد تبكي على الهواء: لأول مرة سأنام مطمئنة على طفلتي
محليات
النائب حسن فضل الله لـ الجديد: نحن لم نترك العدو يحقق أهدافه وحتى الآن المقاومة تواجه وتقاتل
2024-11-26 | 17:15
A-
A+
النائب حسن فضل الله لـ الجديد: نحن لم نترك العدو يحقق أهدافه وحتى الآن المقاومة تواجه وتقاتل
مقالات ذات صلة
النائب حسن فضل الله لـ الجديد: بيروت احتضنت النازحين والغالبية العظمى من اهلها تاريخهم وطني ومشرف وحزب الله سيخرج من هذه الحرب أكثر قوة والمقاومة باقية
النائب حسن فضل الله للجديد: العدو الاسرائيلي ألحق ضرراً بلبنان وبالمقاومة وقيادتها وشن حرباً وجودية علينا وعلى بلدنا وهذا ثمن كبير لحرب وجودية شنها العدو علينا
حسن فضل الله لـ الجديد: نريد وقف الحرب والعدوان ولكن ليس كيفما كان إنما بالشروط التي تحفظ سيادة البلد وتحافظ على عناصر القوة وأول تلك العناصر هي المقاومة
النائب حسن فضل الله لـ الجديد: نحن لم نترك العدو يحقق أهدافه وحتى الآن المقاومة تواجه وتقاتل
محليات
الجديد:
العدو
أهدافه
المقاومة
تواجه
وتقاتل
العودة الى الأعلى
فيديو - علي حمية: أهل الجنوب سيعودون الى قراهم حتى آخر شبر
هكذا بدا المشهد من نفق المطار قبل قليل
اقرأ ايضا في محليات
04:45
بالفيديو- مواطن يصل الى بوابة فاطمة الحدودية ويوثق اللحظة
وصل مواطن لبناني الى بوابة فاطمة عند الحدود مع فلسطين المحتلة ووثق لحظة وصوله الى هناك
04:45
بالفيديو- مواطن يصل الى بوابة فاطمة الحدودية ويوثق اللحظة
وصل مواطن لبناني الى بوابة فاطمة عند الحدود مع فلسطين المحتلة ووثق لحظة وصوله الى هناك
04:44
بري للنازحين: عودوا إلى مناطقكم وأرضكم "وديعة الشهداء" التي انغرست قاماتها فيها فأينعت نصراً ليعود المجد إليها
04:44
بري للنازحين: عودوا إلى مناطقكم وأرضكم "وديعة الشهداء" التي انغرست قاماتها فيها فأينعت نصراً ليعود المجد إليها
04:42
بري: الدماء الغالية التي سالت تستدعي حفظ لبنان واحداً قادراً على الخروج أكثر ثباتاً ومنعة ووحدة
04:42
بري: الدماء الغالية التي سالت تستدعي حفظ لبنان واحداً قادراً على الخروج أكثر ثباتاً ومنعة ووحدة
يحدث الآن
محليات
04:45
بالفيديو- مواطن يصل الى بوابة فاطمة الحدودية ويوثق اللحظة
محليات
04:44
بري للنازحين: عودوا إلى مناطقكم وأرضكم "وديعة الشهداء" التي انغرست قاماتها فيها فأينعت نصراً ليعود المجد إليها
محليات
04:42
بري: الدماء الغالية التي سالت تستدعي حفظ لبنان واحداً قادراً على الخروج أكثر ثباتاً ومنعة ووحدة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
13:11
كلمة لنتنياهو بعد موافقة مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر على اتفاق وقف النار في لبنان... للمتابعة مباشرة:
11:54
غارة إسرائيلية تستهدف "قرض الحسن" في صيدا
2024-07-13
بعد مشاهد "السيدة الغاضبة" في الدورة.. فيديو جديد يوضح حقيقة ما حصل
2024-11-16
نيكول سعفان زوجة طارق العريان تثير الجدل بفستانها في عرض ايلي صعب
17:49
مراسلة الجديد: غارة اسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية
2024-11-08
واندا نارا من ماورو ايكاردي الى إل-غانتي
بالفيديو
بالفيديو
04:34
كلمة نبيه بري حول الأوضاع المستجدة بعد إعلان وقف إطلاق النار
04:30
فيديو - معالم سوق النبطية تغيّرت.. الجديد تجول وسط الدمار
03:21
مراسلة الجديد لأول مرة على طرقات البقاع من دون "درع"... مواكبة مستمرة لعودة النازحين الى قراهم
02:36
حمية: بدء العمل على ترميم وفتح طريق المصنع المعبر الحدودي اللبناني السوري
01:50
مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ .. مراسلو الجديد يواكبون المشهد من مختلف المناطق
15:38
كلمة الرئيس الاميركي جو بايدن... للمتابعة مباشرة:
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
13:23
من 13 بنداً.. هذا هو نص الاتفاق بين لبنان وإسرائيل
محليات
13:23
من 13 بنداً.. هذا هو نص الاتفاق بين لبنان وإسرائيل
محليات
08:07
بيان جديد لمصرف لبنان.. إليكم مضمونه!
محليات
08:07
بيان جديد لمصرف لبنان.. إليكم مضمونه!
محليات
07:39
فيديو - الغارة إستهدفت منطقة النويري في بيروت ودمرت مبنى بالكامل
محليات
07:39
فيديو - الغارة إستهدفت منطقة النويري في بيروت ودمرت مبنى بالكامل
محليات
06:01
فيديو - الجيش الإسرائيلي: وصلنا الى نهر الليطاني
محليات
06:01
فيديو - الجيش الإسرائيلي: وصلنا الى نهر الليطاني
محليات
05:14
هكذا بدا المشهد من نفق المطار قبل قليل
محليات
05:14
هكذا بدا المشهد من نفق المطار قبل قليل
محليات
04:19
بعد الغموض الذي لفّ مصيره.. أول صورة لوفيق صفا
محليات
04:19
بعد الغموض الذي لفّ مصيره.. أول صورة لوفيق صفا
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024