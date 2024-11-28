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محليات

"الجمهورية": الإيليزيه متفائل رئاسياً… وتوجيهات لإنهاء الشغور قبل آخر السنة

2024-11-28 | 02:08
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&quot;الجمهورية&quot;: الإيليزيه متفائل رئاسياً… وتوجيهات لإنهاء الشغور قبل آخر السنة
"الجمهورية": الإيليزيه متفائل رئاسياً… وتوجيهات لإنهاء الشغور قبل آخر السنة

أكدت مصادر لصحيفة "الجمهورية" إنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري، وضع ملف الرئاسة الأولى، على سكة الحسم السريع وانتخاب رئيس جمهورية توافقي، إنفاذاً لما سبق ووعد بأنّ حسم الملف الرئاسي هو الخطوة الأولى التي يشكّل إنجازها أولى الواجبات بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي.

واشارت المصادر الى ان التوجّه لدى رئيس المجلس هو أن يتمّ هذا الحسم في غضون فترة قصيرة.

وتابعت الصحيفة انه وكان لافتاً في هذا السياق، ما بدا انّه استعجال فرنسي للحسم الرئاسي، الذي تجلّى في مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى مزامنة الإتفاق على وقف إطلاق النار، بإيفاد الوسيط الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت.

الى ذلك وبحسب معلومات ديبلوماسية للصحيفة فإنّ "المبادرة الفرنسيّة منسقة بالكامل مع الأميركيين، حيث أنّ واشنطن وباريس اجتمعا على جهد مشترك، فصله الأول اتفاق وقف اطلاق النار، وفصله الثاني حسم الملف الرئاسي في لبنان على وجه السرعة".

واكّدت مصادر المعلومات، انّ إيفاد لودريان تمّ تنسيقه مع المراجع اللبنانية وكذلك مع سفراء اللجنة الخماسية الذين سيلتقي بهم لودريان في مستهل حركة مكوكية له بين الأطراف السياسية في الساعات المقبلة، لبناء توافق على ما يسمّى الخيار الرئاسي التوافقي، على أن تبدأ هذه الحركة بلقاء مع الرئيس نبيه بري.

 

كما قالت مصادر دبلوماسية من العاصمة الفرنسية إنّ "زيارة لودريان إلى بيروت اليوم، مختلفة بشكل جذري عن سابقاتها، وخصوصاً انّ الظروف اختلفت بشكل جذري عمّا كانت عليه من قبل، فضلاً عن أنّ الارضية اللبنانية باتت حالياً مهيأة أكثر من ذي قبل للتعجيل في انتخاب رئيس للبنان".

وعكست المصادر عينها "تفاؤلاً يسود الإيليزيه، حيال إمكان نجاح لودريان في مهمته".

وقالت: "إنّ توجيهات الرئيس ماكرون تشدّد على بذل أقصى جهد ممكن لإنهاء أزمة الرئاسة اللبنانية قبل آخر السنة الحالية، مؤكّداً انّ باريس، وكما سيكون لها الدور الفاعل في قوات حفظ السلام في جنوب لبنان (اليونيفيل)، ولجنة المراقبة (المتصلة بتنفيذ القرار 1701)، وضمان تنفيذه لتوفير الامن والاستقرار على جانبي الحدود، ستكون، إضافة إلى ما أسّست له في مؤتمر باريس لدعم لبنان، حاضرة بقوّة على خطّ توفير دعم إضافي في ما يتطلّبه من مساعدات تمكّنه من عبور ازمته الصعبة ووضعها على سكّة الإنتعاش".

"الجمهورية": الإيليزيه متفائل رئاسياً… وتوجيهات لإنهاء الشغور قبل آخر السنة

محليات

بعبدا

رئاسة الجمهورية

لودريان

ماكرون

نبيه بري

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