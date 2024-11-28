مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة في ساحة بلدة مركبا الحدودية ما ادى الى سقوط 3 جرحى عملت فرق كشافة الرسالة على نقلهم الى احد مستشفيات المنقطة