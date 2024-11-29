بلدية ميس الجبل: ندعو الأهالي إلى عدم التوجه الى البلدة نظرا لوجود بعض المنازل التي لا تزال مفخخة فضلا عن قصف مدفعي يستهدف الأحياء فيها وإننا نتابع مع الجيش الإجراءات كافة لتسهيل عودتكم