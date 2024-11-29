الجيش الإسرائيلي ينشر صوراً من "انتشاره" في جنوب لبنان!

نشر جيش العدو الإسرائيلي صوراً ومشاهد قال انها تظهر انتشار قواته في جنوب لبنان.

وأضاف في بيان أن: "قائد الفرقة 91، المقدم شاي كلافر قام الليلة الماضية بزيارة للقوات المقاتلة في المنطقة".