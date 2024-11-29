لجنة الطوارئ: 434 غارة جوية قبل وقف النار وتراجع عدد النازحين بنسبة 77%

وفقًا للتقرير، تم تسجيل 434 غارة جوية خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر 2024، توزعت على مختلف المناطق اللبنانية، حيث شملت 197 غارة في النبطية، 118 في الجنوب، 50 غارة في بعلبك الهرمل، 39 في جبل لبنان، 13 في البقاع، و3 غارات في عكار.

ومن جانب آخر، أفادت وزارة الصحة العامة أن الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان بلغت 3961 شهيدًا و16520 جريحًا.

على صعيد النازحين، أظهر التقرير أن عدد النازحين في مراكز الإيواء المعتمدة قد تراجع بنسبة 76.97% بعد سريان وقف إطلاق النار، ليصل العدد إلى 33,758 نازحًا في 713 مركزًا، بعد إغلاق 296 مركزًا.

وفيما يخص حركة اللاجئين، سجّل الأمن العام بين 23 سبتمبر و26 نوفمبر 2024 عبور 396,523 مواطنًا سوريًا و244,640 لبنانيًا إلى الأراضي السورية.

أما بالنسبة للإغاثة، فقد باشرت وزارة الطاقة والمياه توزيع مادة المازوت على مراكز الإيواء بالتعاون مع عدة وزارات، حيث تم توزيع 34% من الكمية المستهدفة في الأسبوع الأول من العملية. كما أصدر مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تعميمًا لبدء خطة طارئة لتقييم وإصلاح الأضرار التي لحقت بمنشآتها المائية.

وفي سياق المساعدات الإنسانية، وصلت طائرة قطرية تحمل مساعدات طبية إلى بيروت في 25 نوفمبر 2024، كما وصلت طائرة إيطالية في 27 نوفمبر محملة بالمواد الطبية والإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، وصل طائرة كويتية تحمل مساعدات إغاثية عبر الصليب الأحمر اللبناني. ومن المتوقع أن تصل أربع طائرات مساعدات من المملكة العربية السعودية وثلاث طائرات من قطر خلال الشهر المقبل.