الجيش: ستقوم إحدى وحداتنا اليوم بتفجير قذائف وذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل أرنون – النبطية وذلك ما بين الساعة 8 صباحاً والساعة 2 ظهراً