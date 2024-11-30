الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

بسبب كلبه.. بوتين يعتذر لميركل: "سامحيني"

2024-11-30 | 05:15
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بسبب كلبه.. بوتين يعتذر لميركل: &quot;سامحيني&quot;
بسبب كلبه.. بوتين يعتذر لميركل: "سامحيني"

تقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتذار من المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، مؤكدا أنه لم يتعمد إخافتها عندما أدخل كلبه إلى اجتماع عقداه عام 2007، بعد أن نشرت ميركل الحادثة في مذكراتها الصادرة مؤخرا.

 وقال بوتين خلال زيارة لأستانا الخميس الماضي أمام الصحفيين "لم أكن أعلم أنها تخاف من الكلاب".

وأضاف "أتوجه إليها مجددا عبر الإعلام لأقول أنجيلا سامحيني رجاء. لم أكن أريد أن أسبب لك أي ألم. على العكس، أردت أن أوفر جوا ملائما لمحادثتنا"، وفق تعبيره.

وتابع "في حال التقينا مجددا، وأدرك أن ذلك غير مرجح، لن أعيد الكرة تحت أي ظرف"، بحسب قوله.

وخلال لقائهما عام 2007 في مدينة سوتشي بجنوب روسيا، دخل إلى قاعة الاجتماع كلب أسود من فصيل لابرادور ريتريفر يسميه بوتين "كوني"، واقترب من ميركل التي كانت تبتسم بتوتر واضح.

وكتبت المستشارة السابقة في مذكراتها "كان واضحا من تعابير وجه بوتين، أنه يستمتع بما يجري".

ويعرف عن بوتين حبه للكلاب، وسبق له أن أدخل عددا منها الى اجتماعاته الرسمية.

وتلقّى بوتين الكلب "كوني" هدية من سيرغي شويغو الذي أصبح لاحقا وزيرا للدفاع وهو يشغل حاليا منصب أمين مجلس الأمن القومي الروسي.

بسبب كلبه.. بوتين يعتذر لميركل: "سامحيني"

محليات

بوتين

ميركل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد: اليات العدو تقدمت صباحا باتجاه محيط مركز الشؤون الإجتماعية في بلدة عيترون وقطعت الطريق بالسواتر الترابية قبل أن تتراجع
النائب فادي علامة من الضاحية: سيكون لنا دور أساسي في العمل مع المؤسسات الدولية لتأمين عودة الأهالي إلى منازلهم فهذا واجبنا

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024