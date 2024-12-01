بعد تعيين بولس.. سلام يبارك للبنان

قال وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام: "نبارك للعرب بشكل عام وللشعب اللبناني وللبنان بشكل خاص نجاح رجل الاعمال اللبناني الامريكي الصديق الامين السيد مسعد بولس الذي ساهم ببناء علاقات ثقة ومدّ جسور محبة واحترام بين الجالية العربية واللبنانية والرئيس ترامب شخصياً، بان يكسب ثقة الرئيس الامريكي الـ 47 دونالد ترامب، ان يعين اليوم رسمياً مستشاراً كبيراً ورفيعا له لشؤون المنطقة العربية والشرق الأوسط انفاذاً لوعود الرئيس ترامب بايلاء لبنان والعرب ومنطقتنا الأهمية في اجندته لإحلال السلام والامان والازدهار في عالمنا".

