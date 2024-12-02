ميقاتي: لضرورة الإلتزام الكامل بوقف إطلاق النار ومنع الخروقات الأمنية
إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الرئيس المشارك لآلية تنفيذ ومراقبة وقف الأعمال العدائية الجنرال جاسبر جيفرز بعد ظهر اليوم في السرايا في حضور سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون.
وتم البحث في مهمة اللجنة الخماسية المكلفة مراقبة وقف اطلاق النار.
وفي خلال الاجتماع أكد رئيس الحكومة ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار ومنع الخروقات الامنية وانسحاب العدو الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية المحتلة.
من جهة أخرى،عقد رئيس الحكومة اجتماعاً تنظيمياً للهيئة العليا للاغاثة ضم الامين العام الجديد بالتكليف العميد بسام نابلسي والامين العام السابق اللواء محمد خير.