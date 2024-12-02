ميقاتي: لضرورة الإلتزام الكامل بوقف إطلاق النار ومنع الخروقات الأمنية

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الرئيس المشارك لآلية تنفيذ ومراقبة وقف الأعمال العدائية الجنرال جاسبر جيفرز بعد ظهر اليوم في السرايا في حضور سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون.