اجتماع لنواب المعارضة في مقر حزب "القوات اللبنانية" في معراب.. مراسل الجديد يتابع الأجواء مباشرة:

معلومات الجديد: الوفد العسكري الأميركي تفقد مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة أمس واجتمع مع قائد قوات اليونيفيل

معلومات الجديد: الوفد العسكري الأميركي تفقد مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة أمس واجتمع مع قائد قوات اليونيفيل