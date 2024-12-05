كتلة "التنمية والتحرير" عن الجلسة الوزارية في صور: لبنان ملتزم جدياً بتطبيق القرار 1701

نوهت كتلة "التنمية والتحرير" في بيان بدعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقد جلسه لمجلس الوزراء في ثكنة الشهيد بنوى بركات في مدينة صور"، مؤكدة "أن مثل هذه الخطوة تعبر عن إلتزام لبنان بالجدية المطلقة بتنفيذ القرار الأممي 1701 بكل مندرجاته ودعم الجيش اللبناني والدور المناط به للانتشار في منطقة جنوب الليطاني وصولا الى الحدود الدولية مع فلسطين المحتلة بمؤازرة قوة "اليونيفيل".