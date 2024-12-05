بالفيديو - إشكال بين "عرب الفوار" ودورية للجيش في زغرتا
وقع إشكال صباح اليوم بين مجموعة من الشبان من عرب الفوار ودورية تابعة للجيش اللبناني في منطقة الفوار - زغرتا، شمال لبنان. وبحسب مصادر محلية، نشب الخلاف أثناء محاولة الدورية توقيف أحد المطلوبين، مما أدى إلى حالة من التوتر والغضب بين الأهالي.
وتطور الإشكال سريعاً ليشمل اعتداءات على عناصر الجيش اللبناني وآلياته، حيث تجمع عدد كبير من الشبان وقاموا بسحب الموقوف من الآلية العسكرية. في محاولة للسيطرة على الوضع، أطلق عناصر الجيش اللبناني النار في الهواء لتفريق الحشود المتجمعة ، وقد وصل تعزيز من وحدات الجيش اللبناني لدعم الدورية والمساهمة في إعادة ضبط الأمن، إذ تمت ملاحقة المعتدين وتوقيفهم.