من سجن حماة.. التعرف على لبناني فقد منذ ٤٠ عاماً عقب اطلاق سراح السجناء

وفي حديث للجديد قال رئيس بلدية تاشع نايف أحمد الموري أنه "تم إبلاغ أبناء وادي خالد عبر أشخاص في حماة أن علي حسن العلي الذي كان قد اختُطف منذ 40 عامًا تم تحريره من السجن المركزي مع عدد من اللبنانيين الآخرين".

وأضاف: "لم نستطع التواصل مع علي حسن العلي ولكن تعرفنا عليه من خلال صورته وأبلغونا أنه بأمان"

وتضمنت لائحة السجناء المحررين الأسماء التالية:

حسن محمد الجازي

خليل محمد بعبو

شادي رفعت الطه

وليد محمد سلامة

مصطفى محمد التناري

بلال سمير فضل

خضر محمد الشيخ

محمد أحمد حسن الحيلاوي

إياد عبد القادر بدوي

محمد فاتح مامون شرابي

زيدان علي عنان

