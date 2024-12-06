حيدر مصطفى: الوتر الطائفي"ما حيمشي حاله" والناس التي دافعت عن سوريا منذ 2011 لن تتركها اليوم

شدد الصحافي السوري حيدر مصطفى خلال برنامج "الحدث" على ان "ما يحصل في سوريا سيدفع ثمنه كل من كان له دور في تأجيج الاوضاع والهدف مما يحصل في سوريا اليوم هو ربط جبهة النصرة بتنظيم داعش ".