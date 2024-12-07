بهاء الحريري يوجّه رسالة إلى الشعب السوري

علّق الشيخ بهاء الحريري عبر حسابه على منصة "إكس": "إلى الشعب السوري الشقيق المنتفض على الظلم والاستبداد والقهر، وإلى الثائرين لكرامتهم وعزّتهم وحقوقهم المسلوبة، نرى أن مستقبل سوريا المشرق قد بدأت تفوح نسائمه، ونحن كما أحرار العالم نقدر تضحياتكم ونثمّن شجاعتكم ونحترم خياراتكم كتمسّكنا بخياراتنا، ونشعر بالفخر مثلكم بعدما عانينا سوياً من النظام البائد والحاقد الذي ساوى بيننا بإجرامه تنكيلاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً".

وأضاف: "نحن كلبنانيين أحرار لطالما ناضلنا وسعينا لوطن حر وسيد ومستقل، متأكدون أنه بعد تحرير وطنكم ستكون علاقتنا كشعبين شقيقين قائمة على احترام خياراتنا مستندون بذلك إلى وعي القيادة والشعب، وأن العلاقة فيما بيننا لا يمكن أن تستقيم إلّا من خلال علاقات اقتصادية وسياسية واجتماعية أخوية تنظمّها أطرٌ دبلوماسية، تعكس فرض هيبة الدولتين من خلال احترام خيارات كل دولة دون التدخل في شؤون الدولة الشقيقة".



وتابع: "إننا نرى أن مستقبل الدولتين سيكون مشرقاً ومزدهراً من خلال التعاون على تحقيق مصالحنا وأحلامنا المشتركة".



وأكد أنه "مرة جديدة أن الشعب اللبناني لن يكون إلّا مع خيارات الشعب والثورة السورية ولن ينجرّ تحت أي ضغط إقليمي إلى الانخراط في مواجهة مع الشعب السوري، وسيبقى إلى جانب المظلوم ضد الظالم مهما كانت قوته وجبروته وحجمه، مستلهمين شجاعتكم في المواجهة، باسطين أيدينا لكم، متأكدين أننا كما كنا تحت نير الظلم والاستبداد والقهر معاً، سنكون معاً في التقدم والازدهار وصيانة الحقوق وإحقاق العدل لشعبينا الشقيقين".