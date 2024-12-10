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محليات

الأنباء الكويتية: برّي يريد "رئيس".. وحديث عن لائحة قصيرة!

2024-12-10 | 02:00
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الأنباء الكويتية: برّي يريد &quot;رئيس&quot;.. وحديث عن لائحة قصيرة!
الأنباء الكويتية: برّي يريد "رئيس".. وحديث عن لائحة قصيرة!

جاء في صحيفة "الأنباء" الكويتية:

كشف مسؤول سياسي لبناني رفيع في تصريح لـ "الأنباء" الكويتية، عن أن "الأنظار تتوجه نحو رئيس مجلس النواب نبيه بري وتقديره للمخاطر، خاصة ما يُتداول عن خسارة كبيرة للمكون الشيعي، والخطوات الضرورية لتجنب انزلاق البلاد في صراعات إقليمية، في انتظار وضوح المشهد السياسي في سورية". وأكد المسؤول أن بري، الذي يوازن بين الأطراف في هذه الفترة الدقيقة، يجب أن يبذل مزيداً من الجهد لتأمين انتخاب رئيس توافقي يحافظ على الاستقرار الداخلي.

من جهة أخرى، كشف مقربون من بري عن "عمله الدؤوب لتأمين انتخاب رئيس وعدم إلغاء جلسة كانون الثاني 2025"، مشيرين إلى "وجود لائحة قصيرة تضم من 5 إلى 6 مرشحين يتم التداول بشأنهم كمرشحين توافقيين". 

الأنباء الكويتية: برّي يريد "رئيس".. وحديث عن لائحة قصيرة!

محليات

نبيه بري

رئاسة الجمهورية

جلسة 9 كانون الثاني

الثنائي الشيعي

لبنان

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