بالفيديو -وزير الداخلية بسام مولوي يعدد اسماء 9 لبنانيين محررين من السجون السورية

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي يوم السبت الماضي صورة لرجل في العقد الخامس من عمره قيل انه يدعى علي العلي من بلدة تاشع العكارية وجرى اعتقاله منذ 39 عاما، وذلك عقب خروج المعتقلين من سجن حماة المركزي.