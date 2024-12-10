الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

بري يستبعد حدوث "تأثيرات سلبية" على لبنان جراء الأحداث في سوريا

2024-12-10 | 11:39
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بري يستبعد حدوث &quot;تأثيرات سلبية&quot; على لبنان جراء الأحداث في سوريا
بري يستبعد حدوث "تأثيرات سلبية" على لبنان جراء الأحداث في سوريا

استبعد رئيس مجلس النواب نبيه بري «تأثيرات سلبية» لما حدث في سوريا على لبنان

ورأى بري أنه "لغاية الآن المستفيد الأول هو إسرائيل، والمستفيد الثاني هو تركيا"، مكتفياً بهذا القدر من التسميات.

واعتبر بري أن "اتفاق وقف النار الذي أنجزه لبنان برعاية أميركية - فرنسية حصّن لبنان من الخَضّات، مشدداً "على ضرورة استكمال الخطوات التي تزيد من مناعة لبنان وتعيد انتظام مؤسساته في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 9 كانون الثاني المقبل، والتي يؤمل منها إنهاء فراغ رئاسي مستمر منذ أكثر من سنتين بسبب الخلافات السياسية الداخلية".

وأكد بري أن "موعد الانتخابات لا يزال قائماً رغم كل المتغيرات، ورغم ما يتردد عن مطالبات بتأجيل هذه الانتخابات لمزيد من التشاور حول الشخصيات المرشحة لتولي المنصب".

وقال بري للشرق الأوسط، أن "الملف الرئاسي مسألة متجددة في كل يوم"، جازماً بـ"أننا سوف نشهد انتخاباً للرئيس في الجلسة المقبلة، وسيكون للبنان رئيس في 9 كانون الثاني المقبل"، ونفى أي نية للتأجيل، قائلاً: «أنا متفاهم مع اللجنة الخماسية التي تضم المملكة العربية السعودية ومصر وقطر والولايات المتحدة وفرنسا، ولم أتبلغ من أي طرف محلي أو خارجي أي طلب أو تمنٍ بتأجيل الجلسة".
بري يستبعد حدوث "تأثيرات سلبية" على لبنان جراء الأحداث في سوريا

محليات

نبيه بري

الشرق الأوسط

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الشرع يتعهد بالمحاسبة.. ومكافآت لِمَن يدلي بمعلومات!
إجراء جديد من الأمن العام على الحدود ما هو؟

اقرأ ايضا في محليات

بالفيديو - بعد 18 عاماً من الإعتقال في سوريا... لبناني يعود الى طرابلس
Play
16:12

بالفيديو - بعد 18 عاماً من الإعتقال في سوريا... لبناني يعود الى طرابلس

بعد اعتقال دام 18 عاماً في السجون السورية، وصل اللبناني المحرر معاذ مرعب إلى منطقة أبي سمراء في مدينة طرابلس شمالي لبنان، وقد استقبلته عائلته وأهالي مدينته على وقع الفرح والزغاريد وقرع الطبول.
#أخبار_الجديد

16:12

بالفيديو - بعد 18 عاماً من الإعتقال في سوريا... لبناني يعود الى طرابلس

بعد اعتقال دام 18 عاماً في السجون السورية، وصل اللبناني المحرر معاذ مرعب إلى منطقة أبي سمراء في مدينة طرابلس شمالي لبنان، وقد استقبلته عائلته وأهالي مدينته على وقع الفرح والزغاريد وقرع الطبول.
#أخبار_الجديد

بالفيديو.. ظهر نافياً انه اللبناني الذي تحرر من سجن حماة
Play
15:17

بالفيديو.. ظهر نافياً انه اللبناني الذي تحرر من سجن حماة

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي يوم السبت الماضي صورة لرجل في العقد الخامس من عمره قيل انه يدعى علي العلي من بلدة تاشع العكارية وجرى اعتقاله منذ 39 عاما، وذلك عقب خروج المعتقلين من سجن حماة المركزي.

15:17

بالفيديو.. ظهر نافياً انه اللبناني الذي تحرر من سجن حماة

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي يوم السبت الماضي صورة لرجل في العقد الخامس من عمره قيل انه يدعى علي العلي من بلدة تاشع العكارية وجرى اعتقاله منذ 39 عاما، وذلك عقب خروج المعتقلين من سجن حماة المركزي.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024