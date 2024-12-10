بالفيديو - بعد 18 عاماً من الإعتقال في سوريا... لبناني يعود الى طرابلس

بعد غياب طويل دام 18 عامًا، عاد ابن بلدة شبعا، جمال حسن نبعه، إلى عائلته وأهله سالماً، بعد أن كان معتقلاً لدى النظام السوري في السجون السورية.



وقد شهدت البلدة احتفاءً كبيرًا بعودته، حيث استقبله الأهالي بالفرح والتهاني.

