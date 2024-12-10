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محليات

بالفيديو - بعد 18 عاماً من الإعتقال في سوريا... لبناني يعود الى طرابلس

2024-12-10 | 16:12
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بالفيديو - بعد 18 عاماً من الإعتقال في سوريا... لبناني يعود الى طرابلس
بالفيديو - بعد 18 عاماً من الإعتقال في سوريا... لبناني يعود الى طرابلس

بعد اعتقال دام 18 عاماً في السجون السورية، وصل اللبناني المحرر معاذ مرعب إلى منطقة أبي سمراء في مدينة طرابلس شمالي لبنان، وقد استقبلته عائلته وأهالي مدينته على وقع الفرح والزغاريد وقرع الطبول.
#أخبار_الجديد

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بالفيديو - بعد 18 عاماً من الإعتقال في سوريا... لبناني يعود الى طرابلس

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