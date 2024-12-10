بالفيديو - بعد 18 عاماً من الإعتقال في سوريا... لبناني يعود الى طرابلس

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، سفير جمهوريّة مصر العربيّة في لبنان علاء موسى يرافقه المستشار السياسي في السفارة مصطفى محروس، في حضور عضو الهيئة التنفيذيّة في "القوّات" النائب السابق ماجد إيدي أبي اللمع، رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في "القوّات" الوزير السابق ريشار قيومجيان وروجيه راجح عن الجهاز. وقد تباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.
بعد غياب طويل دام 18 عامًا، عاد ابن بلدة شبعا، جمال حسن نبعه، إلى عائلته وأهله سالماً، بعد أن كان معتقلاً لدى النظام السوري في السجون السورية. وقد شهدت البلدة احتفاءً كبيرًا بعودته، حيث استقبله الأهالي بالفرح والتهاني.
كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي على اكس: