3 تعاميم بيئية من مولوي ... ماذا في تفاصيلها؟

وفي السياق وجه تعميما لكل من محافظي لبنان الجنوبي والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل، طلب بموجبه عدم منح تراخيص البناء لإقامة ابنية متعدية جديدة او انشآت ثابتة او غير ثابتة في العقارات المحاذية لنهر الليطاني اولاحد روافده، حيث الزم البلديات مراجعة مكاتب التنظيم المدني في القضاء، بالإضافة الى عدم السماح باقامة او اعادة بناء اي عبارات او ممرات تمر فوق مجرى نهر الليطاني واقنية مشروع ري القاسمية - رأس العين، الا بعد الاستحصال على موافقة، وبموجبه طلب من القطعات الامنية المعنية التشدد في منع نقل ناتج ستوكات البحص والرمل الموجودة داخل مواقع المحافر او الكسارات او نقل ناتج اعمال استصلاح الاراضي التي تستغل من قبل المستثمرين.