مدير تحرير أساس ميديا الصحافي محمد بركات لـ الجديد: حتى الآن المعارضة السورية التي دخلت الى المدن والى الشام تصرفت بأرفع ما يمكن من الاخلاق "لم نسمع بمجزرة او بمسيحي او شيعي قتل"