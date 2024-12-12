مباحثات أخيرة لبري مع رئيس مراقبة الهدنة... وتهنئة لطيران الشرق الأوسط

اصـدرت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بياناً جاء فيه : "على أثر تداول بعض وسائل الإعلام ومواقع التّواصل الاجتماعي خبر وجود كميّة من الدّولارات المزيّفة، وبالتّحديد من فئة الخمسين دولار، وبناءً على إشارة النيابة العامّة الماليّة، التّعميم على المواطنين نتيجة التّحقيق المنظّم، بتاريخ 6-12-2024، من قبل مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال في وحدة الشّرطة القضائيّة، الذي تبيّن بموجبه: