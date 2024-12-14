مراسل الجديد: شهيد في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق الخردلي

مصادر بنشعي عن لقاء فرنجية - خليل - بعلبكي: فرنجية أبلغ زواره برغبته في دعم قائد الجيش وعند استنكار ضيفيه الامر طرحا عليه مجموعة من الاسماء أبرزها جورج خوري وزياد بارود واللواء الياس البيسري

مصادر بنشعي عن لقاء فرنجية - خليل - بعلبكي: فرنجية أبلغ زواره برغبته في دعم قائد الجيش وعند استنكار ضيفيه الامر طرحا عليه مجموعة من الاسماء أبرزها جورج خوري وزياد بارود واللواء الياس البيسري

مصادر بنشعي عن لقاء فرنجية - خليل - بعلبكي: فرنجية أبلغ زواره برغبته في دعم قائد الجيش وعند استنكار ضيفيه الامر طرحا عليه مجموعة من الاسماء أبرزها جورج خوري وزياد بارود واللواء الياس البيسري

مصادر بنشعي: اللقاء الذي جمع فرنجية بالنائب علي حسن خليل والسيد أحمد البعلبكي شهد على تباعد في وجهات النظر وعلى خلاف في الرؤية الرئاسية