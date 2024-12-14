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مصادر بنشعي عن لقاء فرنجية - خليل - بعلبكي: فرنجية أبلغ زواره برغبته في دعم قائد الجيش وعند استنكار ضيفيه الامر طرحا عليه مجموعة من الاسماء أبرزها جورج خوري وزياد بارود واللواء الياس البيسري
مصادر بنشعي عن لقاء فرنجية - خليل - بعلبكي: فرنجية أبلغ زواره برغبته في دعم قائد الجيش وعند استنكار ضيفيه الامر طرحا عليه مجموعة من الاسماء أبرزها جورج خوري وزياد بارود واللواء الياس البيسري
مصادر بنشعي: اللقاء الذي جمع فرنجية بالنائب علي حسن خليل والسيد أحمد البعلبكي شهد على تباعد في وجهات النظر وعلى خلاف في الرؤية الرئاسية
مصادر بنشعي: اللقاء الذي جمع فرنجية بالنائب علي حسن خليل والسيد أحمد البعلبكي شهد على تباعد في وجهات النظر وعلى خلاف في الرؤية الرئاسية
مصادر مقربة من بنشعي لـ الجديد: رئيس تيار المرده سليمان فرنجية لا يقف عائقا أمام انتخاب رئيس للجمهورية ويضع مصلحة لبنان أولا
مصادر مقربة من بنشعي لـ الجديد: رئيس تيار المرده سليمان فرنجية لا يقف عائقا أمام انتخاب رئيس للجمهورية ويضع مصلحة لبنان أولا
معلومات الجديد: السفير السعودي وليد بخاري غادر بيروت الجمعة إلى الرياض للمشاركة في اجتماعات خاصة بالملف اللبناني الذي سيحسم في الايام المقبلة
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وزارة الصحة: شهيد إثر الغارة الاسرائيلية على طريق الخردلي
2024-12-14 | 07:42
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وزارة الصحة: شهيد إثر الغارة الاسرائيلية على طريق الخردلي
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الصحة:
الغارة
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