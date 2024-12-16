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محليات

ماذا جاء في "أسرار" بداية الأسبوع؟

2024-12-16 | 01:08
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ماذا جاء في &quot;أسرار&quot; بداية الأسبوع؟
ماذا جاء في "أسرار" بداية الأسبوع؟

أسرار الصحف المحلية في 16-12-2024

النهار

يلاحظ أن القيادات الدرزية في لبنان، تتابع الوضع في منطقة السويداء وجبل الدروز بشكل عام.

لم يكن مقنعاً تبرير الجامعة اللبنانية ولا كلام وزير التربية الملتبس حول المستودع الذي يخص الجامعة اللبنانية والذي عثر بداخله على عتاد عسكري اذ انه بعد كسر الأقفال والدخول إلى المستودع تبين وجود صناديق مغلقة تحتوي على مواد ذات طابع عسكري شملت مناظير حربية وبدلات عسكرية وأجهزة إلكترونية متطورة للتحكم بالطائرات المسيّرة، وبدا الانكار في غير محله.

رُصد وزير سابق يتجول في متاجر السوق الحرة في مطار بيروت بينما كان القيمون عن الرحلة ينادونه بمكبرات الصوت للتوجه فوراً إلى الطائرة مما أخر الاقلاع مدة 10 دقائق.

 

الجمهورية

يُسجّل تواصل مباشر بين عواصم إقليمية ودولية وبين مجموعة استلمت السلطة حديثاً في عاصمة عربية على رغم من اختلاف المصالح والأجندات.

يدور غموض حول إمكان إنجاز استحقاق كبير في موعده بين مَن يؤكّده ومَن يستبعده، ربطاً بموقف دولة كبرى.

قال ديبلوماسي بارز أنّ حدود التغيير الكبير في لبنان ليس بالضرورة أن تكون في حجم التغيير الهائل في منطقة الشرق الأوسط.

 

اللواء

يتصرف عدد من الوزراء وكأنهم عائدون إلى وزاراتهم في الحكومة التي سيتم تشكيلها بعد إنتخاب رئيس الجمهورية في التاسع من الشهر المقبل!

يعكف عدد من القانونيِّين، بتكليف من جهة معنية، على إعداد دراسة في القانون الدولي للتأكيد بأن تنفيذ بنود القرار ١٧٠١ تقتصر على منطقة جنوب الليطاني فقط، على عكس ما يحاول العدو الإسرائيلي الترويج له!

بدأت عائلة مسؤول مخضرم بإجراء الإصلاحات اللازمة في المبنى الذي تملكه في بيروت، وإعداده للسكن تمهيداً للإنتقال إليه في فترة أقصاها نهاية العام المقبل!

 

البناء

قالت مصادر متابعة لزيارة المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون إنها زيارة استكشافية لإمكانية تولي بيدرسون التحضير لحوار وطني سوري دون وصاية الحكومة المؤقتة ووضع فيتوات على المسموح والممنوع، خصوصاً في هيئة صياغة الدستور وصولاً لتشكيل الحكومة التي سوف تتولى إدارة سورية في أول شهر آذار المقبل. وقالت المصادر إن بيدرسون يحاول مقايضة رفع العقوبات والتصنيف على لوائح الإرهاب بإطلاق يديه في مهمته والنتائج تظهر قريباً إما بالانطلاق في تشكيل الهيئات أو بالاكتفاء بمهمة تأمين المساعدات الإنسانيّة.

قالت مصادر تابعت الحوار بين قيادة الجيش وقيادة حزب الله أنه قد أفضى إلى اتفاق على خريطة طريق تقول إن الوضع في جنوب الليطاني بعهدة الجيش والمقاومة منضبطة بطلبات الجيش وفق مواقيته للتموضع والانتشار وطلباته من المقاومة بتوقيت سحب قواتها وأسلحتها الثقيلة، أما شمال الليطاني فإن الجيش ملتزم باعتبار أمر السلاح أمراً سياسياً وطنياً يتوقف على قرار الحكومة المستند إلى حوار لاحق يتوقف على مرحلة ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

ماذا جاء في "أسرار" بداية الأسبوع؟

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خطف لبناني عند الحدود اللبنانية السورية
01:46

خطف لبناني عند الحدود اللبنانية السورية

تعرض الشاب اللبناني حسين نبيل الموسوي (25 سنة) من بلدة بدنايل للخطف بتاريخ 15 ديسمبر 2024 أثناء قيامه بتوصيل عائلة سورية إلى الحدود السورية، حيث تم خطفه من قبل المعارضة السورية في منطقة الكفير. وفقاً لعائلته.

حسين، الذي يعمل كسائق تكسي، كان قد دخل وخرج من سوريا مرتين في الأيام الأخيرة.

والعائلة تناشد المعنيين التدخل لحل القضية وإعادة حسين إلى أهله، حيث يعتبر المعيل الوحيد لهم.

01:46

خطف لبناني عند الحدود اللبنانية السورية

تعرض الشاب اللبناني حسين نبيل الموسوي (25 سنة) من بلدة بدنايل للخطف بتاريخ 15 ديسمبر 2024 أثناء قيامه بتوصيل عائلة سورية إلى الحدود السورية، حيث تم خطفه من قبل المعارضة السورية في منطقة الكفير. وفقاً لعائلته.

حسين، الذي يعمل كسائق تكسي، كان قد دخل وخرج من سوريا مرتين في الأيام الأخيرة.

والعائلة تناشد المعنيين التدخل لحل القضية وإعادة حسين إلى أهله، حيث يعتبر المعيل الوحيد لهم.

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