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محليات

معلومات الجديد: الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني يصل غداً الى بيروت و سيبحث الملفات المتعلقة بالمستجدات السورية واللبنانية وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي

2024-12-16 | 12:55
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معلومات الجديد: الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني يصل غداً الى بيروت و سيبحث الملفات المتعلقة بالمستجدات السورية واللبنانية وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي
معلومات الجديد: الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني يصل غداً الى بيروت و سيبحث الملفات المتعلقة بالمستجدات السورية واللبنانية وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي

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معلومات الجديد: الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني يصل غداً الى بيروت و سيبحث الملفات المتعلقة بالمستجدات السورية واللبنانية وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي

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ماذا جاء في "أسرار" بداية الأسبوع؟
المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية بسوريا عبيدة أرناؤوط لـ وهلق شو: لا نية لدينا بالتدخل في الشؤون اللبنانية لكن المصالح المشتركة يجب أن تكون على الطاولة بيننا

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بري عن جلسة التاسع من كانون: "ستكون مثمرة"!

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة الجمهورية، رداً على سؤال عن تفاؤله بإمكان حصول إنتخاب فأجاب: "ما الذي حصل حتى أغيّر رأيي ولا أكون متفائلاً، لقد دعوت إلى الجلسة الانتخابية قبل أكثر من شهر من موعدها، بما يتيح أمام الجميع أسابيع عدة لإجراء نقاشات وصياغة توافقات وتفاهمات، وفي يوم الجلسة سننزل إلى مجلس النواب وستكون الجلسة كما سبق وقلت مثمرة".

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بري عن جلسة التاسع من كانون: "ستكون مثمرة"!

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة الجمهورية، رداً على سؤال عن تفاؤله بإمكان حصول إنتخاب فأجاب: "ما الذي حصل حتى أغيّر رأيي ولا أكون متفائلاً، لقد دعوت إلى الجلسة الانتخابية قبل أكثر من شهر من موعدها، بما يتيح أمام الجميع أسابيع عدة لإجراء نقاشات وصياغة توافقات وتفاهمات، وفي يوم الجلسة سننزل إلى مجلس النواب وستكون الجلسة كما سبق وقلت مثمرة".

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كتبت صحيفة الجمهورية، أن "الأجواء الرئاسية تشي بأنّ التفاؤل والتشاؤم متعادلان حتى الآن، فما يتسرّب من أجواء المكوّنات المصنّفة سيادية وتغييرية، يفيد بأنّ انتخاب رئيس للجمهورية في الجلسة الانتخابية غير محسوم، وبحسب معلومات موثوقة للصحيفة، فإنّ إشارات غير مشجّعة رُصدت بوضوح من هذه المكوّنات، تعكس رفضها لخيار التوافق على مرشح او أكثر من مرشّح لرئاسة الجمهورية، وتروّج مسبقاً لما تسمّيها "جلسة فارطة" في 9 كانون الثاني".

01:37

الجمهورية: جلسة 9 كانون الثاني.. "فارطة"

كتبت صحيفة الجمهورية، أن "الأجواء الرئاسية تشي بأنّ التفاؤل والتشاؤم متعادلان حتى الآن، فما يتسرّب من أجواء المكوّنات المصنّفة سيادية وتغييرية، يفيد بأنّ انتخاب رئيس للجمهورية في الجلسة الانتخابية غير محسوم، وبحسب معلومات موثوقة للصحيفة، فإنّ إشارات غير مشجّعة رُصدت بوضوح من هذه المكوّنات، تعكس رفضها لخيار التوافق على مرشح او أكثر من مرشّح لرئاسة الجمهورية، وتروّج مسبقاً لما تسمّيها "جلسة فارطة" في 9 كانون الثاني".

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