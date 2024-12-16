معلومات الجديد: الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني يصل غداً الى بيروت و سيبحث الملفات المتعلقة بالمستجدات السورية واللبنانية وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي

كتب النائب ميشال دويهي على منصة "إكس": "مع حرية التعبير بالتحديد دفاعاً عن خصومنا في السياسة. مع ان سلوكهم كريه ومستنكر ومرفوض عندما يذهبون بعيدا في لغة التحريض والشتائم، سنبقى مع هذه الحرية. عموماً ما هي لغة الشتائم هذه سوى إعلان افلاس سياسي وأخلاقي".
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة الجمهورية، رداً على سؤال عن تفاؤله بإمكان حصول إنتخاب فأجاب: "ما الذي حصل حتى أغيّر رأيي ولا أكون متفائلاً، لقد دعوت إلى الجلسة الانتخابية قبل أكثر من شهر من موعدها، بما يتيح أمام الجميع أسابيع عدة لإجراء نقاشات وصياغة توافقات وتفاهمات، وفي يوم الجلسة سننزل إلى مجلس النواب وستكون الجلسة كما سبق وقلت مثمرة".
كتبت صحيفة الجمهورية، أن "الأجواء الرئاسية تشي بأنّ التفاؤل والتشاؤم متعادلان حتى الآن، فما يتسرّب من أجواء المكوّنات المصنّفة سيادية وتغييرية، يفيد بأنّ انتخاب رئيس للجمهورية في الجلسة الانتخابية غير محسوم، وبحسب معلومات موثوقة للصحيفة، فإنّ إشارات غير مشجّعة رُصدت بوضوح من هذه المكوّنات، تعكس رفضها لخيار التوافق على مرشح او أكثر من مرشّح لرئاسة الجمهورية، وتروّج مسبقاً لما تسمّيها "جلسة فارطة" في 9 كانون الثاني".