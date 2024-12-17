الراعي: سيتم إنتخاب رئيس في العام 2025

أكّد البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، خلال رعايته مؤتمر ترسيخ الوجود المسيحي في لبنان، الّذي انعقد في الصّرح البطريركي في بكركي، أنّ "لبنان لا يموت، وقد مررنا بظروف صعبة وكلّ الأمور تدل على أننا في نهاية الطّريق، وصولاً إلى الخلاص برعاية سيدة لبنان".