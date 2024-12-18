ميقاتي وصل إلى تركيا وسيلتقي أردوغان
وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى تركيا بعد ظهر اليوم في "زيارة دولة" يجتمع خلالها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ويضم الوفد اللبناني الى الزيارة وزير السياحة وليد نصار، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير البيئة ورئيس لجنة الطوارئ الوزارية ناصر ياسين، وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، سفير لبنان في تركيا غسان المعلّم، وممثل قيادة الجيش العميد يوسف حداد.
وقد وصل الرئيس ميقاتي إلى مطار ايسينبوا في انقرة وانتقل من هناك الى القصر الرئاسي حيث سيكون في استقباله الرئيس اردوغان وتقام له مراسم الاستقبال الرسمية.