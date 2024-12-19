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محليات

جنبلاط: لهذا السبب اخترنا ترشيح قائد الجيش

2024-12-19 | 13:29
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جنبلاط: لهذا السبب اخترنا ترشيح قائد الجيش
جنبلاط: لهذا السبب اخترنا ترشيح قائد الجيش

في اول تعليق له بعد إعلان كتلة "اللقاء الديمقراطي" دعم ترشيح قائد الجيش جوزيف عون للرئاسة، قال الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: "اخترنا دعم ترشيح قائد الجيش جوزيف عون للرئاسة لأنه يمثّل مؤسسة مهمة وقام بعمل ممتاز من اجل استقرار لبنان وهو مهم جداً في هذه المرحلة للاستقرار والأمن في البلد".

وقال جنبلاط في لقاء مع مجلس العلاقات العربية الأميركية: "أفضّل انتخاب رئيس للجمهورية خلال عهد بايدن وهذا لا يعني أنني اوافق على سياسته وقد رأينا ما حصل في غزة لكن لا يجب انتظار الإدارة الأميركية الجديدة وقد رأينا نماذج ممن ستضم".

وتابع "أتمنى انتخاب رئيس في جلسة ٩ كانون الثاني واعتقد أن جوزيف عون هو مرشّح مدعوم من قبل الإدارتين القديمة والجديدة".

وفي الملف السوري، قال جنبلاط: "الاستقرار في سوريا ضروري للاستقرار في لبنان. وسوريا تحتاج إلى فرصة ومساعدة، وسأزورها الأحد مع الحزب التقدمي الاشتراكي وشيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز الشيخ سامي أبو المنى".

ورداً على سؤال، قال جنبلاط: "الشيخ موفق طريف لا يمثّل الدروز في الشرق الأوسط، إنما يمثل فقط الدروز في فلسطين".

وأكد "وجوب وقف الاعتداءات الإسرائيلية اليومية بحق لبنان وخرق اتفاق وقف النار".

جنبلاط: لهذا السبب اخترنا ترشيح قائد الجيش

محليات

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رئاسة الجمهورية

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