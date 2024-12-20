برد ورعد وريح.. منخفض جوّي يزور لبنان

افادت مصلحة الارصاد الجوية في نشرتها المسائية بأن طقس لبنان متقلب نسبياً حتى ظهر يوم السبت، حيث يتأثر بمنخفض جوّي متمركز جنوب إيطاليا مصحوب بكتل هوائية باردة وأمطار، ثلوج، رياح ناشطة وعواصف رعدية تستمر حتى صباح الثلاثاء.



