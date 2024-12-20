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محليات

برد ورعد وريح.. منخفض جوّي يزور لبنان

2024-12-20 | 15:50
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برد ورعد وريح.. منخفض جوّي يزور لبنان
برد ورعد وريح.. منخفض جوّي يزور لبنان

افادت مصلحة الارصاد الجوية في نشرتها المسائية بأن طقس لبنان متقلب نسبياً حتى ظهر يوم السبت، حيث يتأثر بمنخفض جوّي متمركز جنوب إيطاليا مصحوب بكتل هوائية باردة وأمطار، ثلوج، رياح ناشطة وعواصف رعدية تستمر حتى صباح الثلاثاء.

الطقس المتوقع للأيام المقبلة: 

  • السبت: طقس غائم جزئيًا، أمطار غزيرة ليلاً مع برق ورعد وثلوج فوق 2200 متر.

  • الأحد: طقس غائم، انخفاض في الحرارة، أمطار غزيرة مع عواصف رعدية وثلوج فوق 1900 متر نهارًا.

  • الإثنين: طقس غائم جزئيًا، أمطار غزيرة مساءً مع عواصف رعدية وثلوج فوق 1600 متر.

    • برد ورعد وريح.. منخفض جوّي يزور لبنان

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